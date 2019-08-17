我派30人代表團赴APG年會 確保防制洗錢佳績不翻盤

2019-08-17 10:20

〔記者李欣芳／台北報導〕亞太防制洗錢組織（APG）今年年會明天起將在澳洲首都坎培拉登場，我政府由行政院洗錢防制辦公室執行秘書許永欽率相關部會官員30人組成代表團前往參與，昨晚搭機啟程，將在22日大會討論我國接受第三輪相互評鑑報告，接受各會員國的詢問，面對這場提問的挑戰，我代表團戰戰兢兢，將確保台灣的佳績不被翻盤。

APG在6月28日發布我國接受第三輪相互評鑑報告，台灣獲得最佳成績的「一般追蹤等級」，不過，這項評鑑結果還須提交APG的今年年會，由各會員國提問並採認評鑑報告。

行政院這次派出多達30人的代表團引發矚目，據了解，政院洗防辦執秘許永欽是會同外交部、金管會、法務部、內政部等多個部會官員參與這次年會，儘管我方大陣仗因應APG年會，為避免刺激同樣在APG有發言權的中國，我代表團這次出訪相當低調。

蔡政府積極推動洗錢防制，這次台灣獲最佳成績的「一般追蹤等級」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」更進步，若是「一般追蹤等級」，每2年才需要接受1次評鑑，目前台灣是1年就要接受1次評鑑。

APG今年年會8月18日到23日舉行，在22日大會當天討論有關我國的議程後，行政院洗防辦預定將發布新聞稿對外說明。我APG代表團目前私下爭取APG其他會員國與友邦的協助，全力防範這項最佳成績被翻盤，包括政治力的介入，以確保台灣的戰果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法