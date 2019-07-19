APG年會中國握3票 我將遊說友邦防打壓

2019-07-19 10:15

〔記者李欣芳／台北報導〕亞太防制洗錢組織（APG）6月28日發布我國接受第三輪相互評鑑報告，台灣獲得最佳成績的「一般追蹤等級 」，不過，這項評鑑結果還須提交APG的8月年會，由各會員國提問並採認評鑑報告，據透露，由於中國在APG掌握香港、澳門與中國3票，有對台灣的3票否決權，我政府將動員美國、加拿大等國際支持與友邦協助，全力防範這項最佳成績被中國翻盤。

行政院知情官員表示，中國在國際上經常打壓台灣，過去就曾在APG杯葛我國，由於我國與中國同屬APG會員國，早期中國就曾運作APG要求台灣退出未果，今年8月18日到23日，APG年會將在澳洲舉行，台灣務必要在年會確保「一般追蹤等級」的最佳成果，現在要防範的是「政治力」介入，而所謂的政治力介入，官員不諱言就是指中國。

我方在APG年會恐還有硬仗要打，官員表示，APG的規定是採共識決，因香港、澳門與中國都是APG成員，中國在APG年會握有3票，在年會針對台灣的評鑑報告提問時，有權利表達意見，中國若要杯葛台灣的評鑑報告，至少就握有3票，而若要對中國的主張表達異議，台灣至少也要掌握與中國持相反意見的3票以上。

知情官員說，若中國屆時發言時主張台灣根本不該拿到「一般追蹤等級」的最佳成績，挑戰我方的評鑑報告時，基於共識決規定，挺台灣的意見不能只有一票或兩票，否則共識決就是中國掌握的3票或3票以上。這樣的規定，是台灣在APG年會現實上的困難之處。

據悉，在發布台灣的評鑑報告後，APG近期將彙整各會員國對台灣評鑑報告的補充意見供我政府參考，行政院洗錢防制辦公室將再召集相關部會研商進行內部整合，為確保台灣獲年會採認最佳成績，我政府將尋求APG成員美國、加拿大、紐西蘭、諾魯與斐濟共和國等國的支持。

蔡政府積極推動洗錢防制，這次台灣獲最佳成績的「一般追蹤等級 」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」更進步，若是「一般追蹤等級」，每2年才需要接受1次評鑑，目前台灣是1年就要接受1次評鑑。

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