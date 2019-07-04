亞太洗錢防制評鑑 台灣爭取最後一關衝刺

2019-07-04 16:45

〔記者李欣芳／台北報導〕亞太防制洗錢組織（APG）日前正式發布我國第3輪相互評鑑報告，台灣確定達最佳的「一般追蹤等級」，比以往評鑑屬於「加強追蹤等級」，更加進步，不過，這項成績仍待APG今年8月的年會上最終確認，行政院洗錢防制辦公室組長蔡佩玲今天表示，將在APG8月的年會上，爭取所有會員國的支持。

APG今年年會8月18日到23日將在澳洲舉行，今年年會將是台灣爭取接受APG第3輪相互評鑑衝刺的最後一關，為確保台灣列入「一般追蹤等級」的最佳成績，蔡佩玲說，我政府在這段期間也將爭取國際間的支持，包括透過友邦的協助。

據悉，評鑑結果為最佳成績的「一般追蹤等級」，每2年才需要接受1次評鑑，若是持平，仍是「加強追蹤等級」，每1年要接受1次的評鑑，最壞的評鑑結果，則是落入「加速加強追蹤名單」，每1季就要接受評鑑1次，台灣目前是「加強追蹤等級」。

行政院長蘇貞昌今天主持院會，聽取行政院洗防辦提出「2019年台灣第三輪洗錢防制相互評鑑成果」報告。洗防辦表示，我們也即於8月18日到23日前往澳洲參加APG年會做評鑑成果的最終確認，在此期間我們工作團隊也持續不懈的準備，做好因應對策。

洗防辦指出，這次我國在政府高層支持下，各部會及私產業協力投入，是評鑑佳績的主因。執政團隊的努力與付出也獲得評鑑團高度的肯定，誠如APG評鑑團團長David Shannon信函所稱：「我誠摯認為行政院洗錢防制辦公室是最敬業、最勤奮且讓人印象深刻的團隊。你們讓台灣可以自豪，為社會和平和經濟繁榮做出巨大貢獻，也為確保國際和平與區域安全，做出非常重要的付出」。

洗防辦表示，我國自1996年引進洗錢防制法，為亞太地區首部專法，洗錢防制工作近年結合各國因應貿易戰推動資金回流政策、武器擴散與國際安全危機、區塊鍊與虛擬貨幣發展、以及科技監理提升政府效能等議題而更為重要。蘇院長於今年初上任後即視察金融機構，宣示洗錢防制工作之重要性，以及實務執行細密度的必要性。由於洗錢防制評鑑效益長達近10年，洗防辦呼籲各界應體認洗錢防制推動工作是國家競爭力重要一環，台灣在經貿發展上必須以新觀念及作法與國際標準接軌，以迎接更豐碩的利多，成為世界可敬的夥伴。

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