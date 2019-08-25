短裙OL遭癡漢貼臀 溫熱感後...流下不明液體

2019-08-25 13:12

〔記者吳政峰／台北報導〕台北市一名OL小婕（化名）今年初搭公車，臀部遭到夏姓男子緊貼，她原本以為是人潮擁擠所致，不以為意，但夏男變本加厲，進一步貼上大腿，她驚覺受害，試圖脫逃，沒想到夏男竟射精在她的外套上，隨即下車逃逸，氣得小婕報警揪狼，台北地院日前依違反「性騷擾防治法」判夏男拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

今年1月間，夏男從新北市大坪林捷運站搭上公車，見剛下班的小婕身著短裙、身材姣好，竟起色心，插入眾多乘客中，直接站在小婕後方，並隨著車輛擺動，用下體緊貼她臀部。

夏男見小婕沒有反應，色膽包天，不顧周遭眾多乘客，竟掏出生殖器亂磨小婕臀部、大腿，小婕感到後方溫熱，驚覺遭到性騷擾，原想逃離夏男魔爪，未料夏男立刻收手，趁著公車停靠站時逃離現場，此時，小婕才發現外套毛料流下不明液體，懷疑是夏男的精液，下車後立刻報警。

警方調閱監視器，發現夏男掏出生殖器磨蹭小婕後方，還射在小婕外套上，影片一清二楚，立刻循線找人，證據確鑿，夏男無法狡賴，承認犯行，企求小婕原諒，但她拒絕和解，要給夏男一個教訓。

北院指出，夏男與小婕素不相識，卻以生殖器隔著褲子碰觸她的臀部及大腿，且生殖器已勃起並流漏精液，足認主觀上有為性騷擾意圖；考量夏男坦承犯行，希望和解，但小婕無意願，綜合評決後，認為判拘50日為恰當。

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