酒駕開車四處撞 行人差點被奪命

2019-08-25 09:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市20多歲羅姓男子，昨（24日）晚上10點多開車行經國聯一路時，先是撞上同向一輛汽車，再失控衝撞路旁停放的2輛汽車後再衝向人行道，所幸行人即時閃避沒被撞到，車輛最後是撞上GOGORO換電站才停下，羅男酒測值超標依公共危險罪嫌移送，而同車的成年乘客也將依規定連坐開罰600以上、3000元以下罰鍰。

花蓮警方調查，羅姓駕駛24日晚間10點左右，開著一輛白色轎車載著3名乘客，疑似酒後駕車加上天雨路滑，先是跟同向行駛的車輛擦撞，羅男一時緊張車輛失控，控衝撞路旁停放的2輛汽車，而人行道上有1名行人看到白色轎車直衝而來，連忙閃避，車輛最後撞上換電站，坐在副駕駛座的男子受困車內被救出送醫，所幸沒有大礙。

遭撞的住戶向警方說，當時已經準備就寢，突然聽見「碰」一聲巨響，趕緊下樓察看，「下樓一開燈就看到，家裡變這樣了，本來已經要睡覺了」。花蓮警方指出，駕駛已被警方帶回警局偵辦，詳細肇事原因有待進一步調查。

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