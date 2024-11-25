為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    持剪刀闖民宅還嗆「一定要殺到你」 男子連犯3罪判5個月

    基隆地院審理後，認定羅男觸犯毀損、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    基隆地院審理後，認定羅男觸犯毀損、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

    2024/11/25 14:14

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名羅姓男子因對黃姓男子心生不滿，竟於去年6月2日深夜帶兩把剪刀到黃男住處叫囂。黃男發現來者不善打算關門時，卻被羅男踹開，且直接闖進屋內，更拿剪刀揮舞，還嗆「會照三餐來你家殺你，一定要殺到你」。基隆地院審理後，認定羅男觸犯毀損、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。

    檢警調查，羅男於案發當日深夜11時30分，帶著兩把剪刀跑到黃男住處外喊叫。黃男開門後，發現羅男手持剪刀，趕緊將大門關上，對方卻以腳將大門踹開，導致門體破裂損壞而不堪用，且未經黃男同意，就持刀進入屋內。

    黃男見狀拿起棍棒將羅男手中的剪刀打落，兩人發生肢體衝突，羅男又從包包內拿出另一把剪刀揮舞，所幸黃男及時將他推出門外，未釀成傷亡。而羅男卻在門外恫稱「會照三餐來你家殺你，一定要殺到你」等語，使黃男心生畏懼，報警處理。

    檢警偵訊時，羅男承認有持剪刀進入黃男家中，且踹壞對方家中大門，但自己並沒有說「會照三餐來你家殺你，一定要殺到你」，而是說「會照三餐問候你」。檢察官偵訊後，依涉犯毀損、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪，將羅男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法官審理後認為，羅男破壞他人物品且侵入住宅，並出言恐嚇黃男讓他心生畏懼，分別犯下毀損、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪，考量他已承認犯行及其犯罪動機、目的、手段後，各判處有期徒刑2、3、3個月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播