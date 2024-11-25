持剪刀闖民宅還嗆「一定要殺到你」 男子連犯3罪判5個月

基隆地院審理後，認定羅男觸犯毀損、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2024/11/25 14:14

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名羅姓男子因對黃姓男子心生不滿，竟於去年6月2日深夜帶兩把剪刀到黃男住處叫囂。黃男發現來者不善打算關門時，卻被羅男踹開，且直接闖進屋內，更拿剪刀揮舞，還嗆「會照三餐來你家殺你，一定要殺到你」。基隆地院審理後，認定羅男觸犯毀損、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪，判處有期徒刑5月，得易科罰金。

檢警調查，羅男於案發當日深夜11時30分，帶著兩把剪刀跑到黃男住處外喊叫。黃男開門後，發現羅男手持剪刀，趕緊將大門關上，對方卻以腳將大門踹開，導致門體破裂損壞而不堪用，且未經黃男同意，就持刀進入屋內。

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黃男見狀拿起棍棒將羅男手中的剪刀打落，兩人發生肢體衝突，羅男又從包包內拿出另一把剪刀揮舞，所幸黃男及時將他推出門外，未釀成傷亡。而羅男卻在門外恫稱「會照三餐來你家殺你，一定要殺到你」等語，使黃男心生畏懼，報警處理。

檢警偵訊時，羅男承認有持剪刀進入黃男家中，且踹壞對方家中大門，但自己並沒有說「會照三餐來你家殺你，一定要殺到你」，而是說「會照三餐問候你」。檢察官偵訊後，依涉犯毀損、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪，將羅男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理後認為，羅男破壞他人物品且侵入住宅，並出言恐嚇黃男讓他心生畏懼，分別犯下毀損、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪，考量他已承認犯行及其犯罪動機、目的、手段後，各判處有期徒刑2、3、3個月，應執行有期徒刑5月，得易科罰金。

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