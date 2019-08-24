又是酒駕！桃園小貨車衝撞路邊車輛波及路人 3人命危

2019-08-24 10:08

［記者謝武雄／桃園報導］又是酒駕惹禍！桃園市蘆竹區今天清晨發生一起重大車禍，一輛小貨車於清晨6時42分由中興路轉大竹路288巷時，過彎失速追撞停靠在路邊的4輛自小客車，還波及行經的路人及路邊打掃的環保志工，造成2名志工及路人送院前沒有生命現象（OCHA），目前正在急救中，小貨車駕駛酒測值為0.64，至於肇事原因仍待釐清。

受波及的是蘆竹區上竹里環保志工隊成員，其中謝姓（女）、黃姓志工（女，61歲）到院前沒有生命現象，分送經國敏盛醫院、中壢天晟醫院，李姓（62歲）志工左肩瘀傷、林姓（女，62歲）志工左大腿瘀傷，送部立桃園醫院；另葉姓路人（75歲）到院前沒有生命現象，送部立桃園醫院，小貨車副駕駛座邱姓少女（16歲）右手腕變形、右臉撕裂傷及右腳擦傷，送林口長庚醫院，小貨車朱姓駕駛則是未受傷。

該小貨車為和致通運公司所有，小貨車朱姓駕駛（26歲）表示，由中興路轉入大竹路288巷時，由於大彎道未減速，才會失控後先擦撞路邊咖啡色自小客車，隨後連續追撞停在路邊的3輛自小客車，還有人因此被卡在車下，警消花了很多時間，才將傷者救出送醫。

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