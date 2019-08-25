貨車飆速過彎 酒駕撞掃路志工 3死4傷

2019-08-25

〔記者謝武雄／桃園報導〕廿六歲物流貨車司機朱汶珽，昨酒後載女友送貨，不僅開快車，還在桃園市以「傾斜式左轉」危險駕駛手法不減速過彎，整輛車右傾後失控追撞四車及路邊人群，造成兩名正在打掃的環保志工及一名葉姓健走民眾枉死；貨車副駕駛座的朱男女友與另兩名環保志工分受輕重傷。酒測值○．六四的朱男僅輕微擦傷。死者家屬痛心質問：「為什麼還有人酒駕？」

酒測值0.64 駕駛被收押

貨車為和致通運公司所有，朱男供稱，他上夜班載送冷凍食品，昨送完準備將車開回龍潭公司，因路況不熟，清晨六點四十二分在蘆竹區中興路轉大竹路二八八巷的大彎道打滑，致擦撞和追撞路邊三輛轎車及一輛休旅車。

朱男稱，大夜班容易精神不濟，偶爾會喝維士比（含酒精飲料）提神，昨天喝了一瓶，沒想到酒測值這麼高。朱男過去無酒駕紀錄，檢方訊後依公共危險、業務過失致死罪聲押獲准。

「早上一個好好的人出去就沒了，沒有辦法接受！」傷重不治的黃姓女志工送中壢天晟醫院，蘆竹區長邱瑞朝前往醫院慰問時，黃女丈夫哀傷地質問，他痛批：「新聞經常在報不要酒駕，為什麼還有人酒駕肇事？」另一死者謝女的二哥從嘉義趕來，悲憤說：「酒駕太過分，最好關進去不要出來，貨運公司要負責！」

昔原諒酒駕 父竟遭酒駕撞死

死者葉男的女兒說，擔任保全的父親習慣早上健走，未料碰上死劫；她說，十年前被酒駕累犯撞到骨盆碎裂影響生育，父親叫她原諒肇事者，沒想到這次父親卻被酒駕者撞死，天理何在。

目擊志工心有餘悸地說，遠遠就聽見貨車發出恐怖的輪胎磨地聲，轉眼就好幾台車撞一起，嚇得腿都軟了。上竹里長李阿清得知趕來，哽咽說：「一直叫他們都叫不醒，對家屬感到抱歉！」

車禍喪生者是上竹里環保志工隊謝姓女志工（六十歲）、黃姓女志工（六十一歲）、葉姓民眾（七十五歲）；六十二歲的李姓、林姓女志工瘀傷，車上十六歲少女的右手腕變形、右臉撕裂傷。

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