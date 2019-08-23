離職發現「勞退金帳戶」數額不對 回頭告公司

2019-08-23 10:48

［記者楊政郡／台中報導］位於新竹縣某保全公司總經理特助王某，涉嫌貪小利將員工在職期間勞保費、健保費、勞退提撥金，以高薪低報，林姓員工離職後看到勞退金帳戶內提撥數額不對而提告，王某辯稱不知道要把各項獎金也算進投保薪資，沒有受過相關訓練，勞保局查出林姓員工被高薪低報，兩年間該公司少繳3萬餘元，此為不法利益，檢察官依詐欺得利罪起訴王某。

起訴書指出，林姓男子在2015年一整年及2017年一整年，任職於新竹縣這家保全公司，理應為其申報勞保費、健保費、勞退提撥金，而依勞基法規定勞保薪資，是包括工資、薪金、按計時、按計日、按計月以現金或實物等給付之獎金、津貼及其他名義之經常性給與均屬之。

且依薪資高低有分級別來給付勞保費、健保費及勞退提撥金。而本案主角林某在上述兩年任職期間平均薪資超過2萬9978元，可是2015年一整年該公司申報林某薪資是1萬9279元；2017年一整年申報薪資2萬1009元，以此「以多報少」，而減少勞保費、健保費、勞退提撥金的支出，兩年來勞保費少繳1萬4965元、健保費少繳3324元、勞退金提撥少繳1萬2356元，總計不法獲利達3萬0645元。

被告王某否認犯行，說他不知道加上獎金都要報，他沒受過相關訓練。

檢察官認為，不僅勞保局經常性宣傳，也針對公司行號舉辦說明會，且網站上也有相關說明，再者健保局早已發現該公司有高薪低報情形，且已有主動通知改進，另林某兩年任職期間有兩度政府調整基本工資，也是勞保局逕行調高林某的投保薪資，公司方面並沒有申請調整，被告企圖短報而獲不法利益明確，依詐欺得利罪起訴。

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