十字韌帶曾斷裂！跆拳少女當警察 出國奪銅為台爭光

2019-08-21 21:45

〔記者許國楨／台中報導〕台灣警消健兒在甫結束的「2019年第18屆世界警察消防運動會」戰果輝煌，勇奪4金3銀8銅，其中，台中市第四分局南屯所女警王翊馨在跆拳項目勇奪季軍，為台灣爭光，今天回到工作崗位上班，同事們都替她感到非常驕傲。

這場一年一度的警消盛事本月8日至18日在中國如火如荼展開，來自世界各地的警消卯足全力爭取國家榮譽，台灣警消戰果輝煌，而女警王翊馨巾幗不讓鬚眉，在跆拳項目勇奪銅牌，馬上和所內同事分享好消息，同事們與有榮焉，紛紛在臉書分享並為她賀喜。

王翊馨今天返回工作崗位，開心地拿著獎牌與同事分享喜悅，謙虛直呼「很幸運」，但知道過程的同事都說，真的不是碰運氣，而是實力取勝。

王翊馨2016年通過警察特考，去年1月才分發到南屯所服務，今年6月參加警政署的選拔，獲得公費資格，參加8月在對岸舉辦的世界警察消防運動會，與警政署其他４名獲選警員組成跆拳代表隊，經過2個月的集訓後，與來自香港、柬埔寨的選手競技後，拿下季軍佳績。

王翊馨說，從小就喜歡跆拳道，國小時代表學校參賽，一年拿兩次冠軍，但高中時就面臨左右腳十字韌帶斷裂的意外，開刀兩次，幸好在教練跟醫生的幫忙下，高三時獲得全中運第8名的成績才恢復信心，今年6月剛好看到警政署提供世界警消運動會的資訊報名，最後很幸運獲選，出國參加比賽。

但參賽最辛苦的就是減重，到參賽前體重還一度無法達到57公斤以下量級，幸好最後秤重時能夠達標，但減重對選手來說真的是很辛苦，要忍受飢餓，兼顧體重與體力，真的是「減重減到每晚做惡夢」！

南屯所所長周景彬說，看見同仁為台灣爭光，身為主管也感到非常驕傲，如同看見自己女兒出國比賽奪勝一樣，心情十分激動，也十分以她為榮。

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