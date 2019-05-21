生死一瞬間！女警一個箭步向前衝 撈回跳樓女

2019-05-21 12:02

［記者楊政郡／台中報導］驚險一瞬間！有憂鬱症的陳女，感情不順遂，趁男友不注意爬上9樓女兒牆揚言跳樓，員警到場眾人勸說無效，陳女轉身準備躍下，距離她最近的王姓女警，反應靈敏箭步向前雙手把她撈進來，成功阻擋一場悲劇。

一分局繼中所陳員、王員本月18日晚間21時，接獲報案稱位於綠川西街的大樓上有人要跳樓，警方到達9樓頂後，一名年輕女子大吼大叫，其男性友人在旁勸阻，女子坐女兒牆邊隨時隨時可能墬樓，或一個轉身就掉下去，而她一直大喊不要靠近，否則就要跳樓。

為安撫該女情緒，陳員配合後退，並連繫救護車準備，而王姓女警則慢慢靠近該女。但一番勸說後仍無法勸陳女自己下來，此時陳女竟突然轉身，準備躍下，所幸王姓女警機警箭步向前一把抱住，把陳女從女兒牆撈進來，其友人及陳員一併衝上前，合作將她拉進陽台，結束這場驚魂記。

回到地面後，陳女還不斷講：「不要拉我!」。將該女護送到一樓，並送上救護車強制送醫。

據陳女的男性友人供稱，陳女患有躁鬱症，當天因感情因素情緒很不穩，趁他不注意就往樓上跑，他一路跟上去，陳女爬上女兒牆準備要跳樓。另有其他友人也表示，該女之前有因躁鬱症而情緒暴走的表現，但沒想到這次居然要跑去跳樓，幸好員警及時抓住陳女，否則憾事就發生了。

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