「倒頭蔥」救起墜愛河女 高市女警有勇有謀獲表揚

2019-08-14 21:17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市女警許雅筑倒頭蔥式救墜落愛河女子，感動了救援所有警、消人員，警察局長李永癸今天特別表揚她和另一名救人受傷的員警顏長弘，鹽埕分局長劉安杰對同仁英勇表現，表示與有榮焉。

一名20多歲女子昨晨墜河被發現，五福四路所獲報通知警網趕到，發現該名女子載浮載沉，半顆頭在水面下幾乎滅頂，情況十分危急，女警許雅筑擔心救難人員下水施救恐怕來不及，立即自告奮勇，要求岸上警消人員協助拉住她的腳，以倒頭蔥方式（頭上腳下）趴式入水硬將女子拉出水面，以免溺水缺氧過久。

落水女子被拉回岸上後，女警不斷對她做CPR，再由消防隊轉送醫後，讓女子撿回一命，過程中，女警不顧自己的生命安全，令現場所有人為之動容，由於岸邊草叢及碎石使許雅筑的雙手臂擦挫傷，另一名員警顏長弘的右手，也受到5公分擦挫傷，所幸均無大礙。

被救起的女子四肢癱軟，一度意識模糊，女警立即施以急救，救護人員接手將女子送往大同醫院救治，女子的丈夫趕至愛河，目睹女警驚險救溺的過程，頻向警方點頭致謝，局長李永癸得知同仁英勇救人，親自到派出所嘉許2人。

據了解，冒生命危險的女警許雅筑24歲，去年剛從特考班結業，今年1月分發至鹽埕分局五福四路所服務，她曾是游泳教練，更有勇有謀成功救溺，分局長劉安杰表示將表揚她救人的故事，所有同仁共勉。

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