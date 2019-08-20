你是我心中的林志玲！台鐵段長性騷擾女部屬判刑4月

2019-08-20 16:41

〔記者王定傳／新北報導〕交通部台灣鐵路管理局劉姓段長，去年間要求女下司小蘭（化名）一起「抄水表」，不斷出言挑逗，甚至還說小蘭：「是我心中的林志玲」最後竟趁小蘭不注意時，把手伸進她的牛仔褲後褲縫觸摸臀，劉男否認犯行，新北地院不採信，依違反性騷擾防治法判劉男4個月徒刑，可上訴。

本案發生於去年5月4日中午12時許，小蘭回憶，劉男是她的最高直屬長官，當天他要找人抄水表，她才會陪同劉男前往板橋車站，過程中，劉男不斷偏離工作內容，還說：「你是我心目中的林志玲」，且提及「你就像一塊豆腐，捨不得下下手」。

小蘭回憶，2人最後坐在月台椅子上時，劉男突然觸碰她的大腿，還把手伸進牛仔褲內抓臀，她嚇到站起來，隨即搭車回去，「我需要這份工作，所以我不敢說，也沒有任何動作，但我很想要離職」；事後決定向台鐵提出申訴。

劉男否認犯行，辯稱發現小蘭服裝不整，出於好意提醒，後來只是協助小蘭把衣擺拉起，並未觸碰，甚至反控小蘭是想獲得較輕鬆的工作，才故意構陷。

法官審理認為，小蘭具結指證，擔保所言真實，實無甘冒偽證罪，陷害虛構之理，何況2人並無仇恨及嫌隙，事涉小蘭隱私，無誣指入罪之動機與必要；另外，勘驗監視器可確認，小蘭確實有突然站起，不斷把手放在後方、整理衣服，與小蘭所述相符，可見小蘭是因觸碰、驚嚇站起來。

法官斥責劉男所為造成被害者心理恐慌、嫌惡及不安全感，實不可取，且否認犯行，迄今仍未與與小蘭和解或獲得原諒，判刑4月，可上訴。

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