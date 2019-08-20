台鐵機車託運將走入歷史 9月起全線停止提供服務

2019-08-20 13:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局今年3月1日起試辦停止機車託運業務6個月，試辦過程中幾乎無民眾有負面反應，車站周邊機車託運業者足以滿足需求，考量復辦機車託運，對於運能有限的台鐵來說是比較浪費，且每次機車託運業務，除司機員人力外，還需要8個運務人力，因此在各方考量之下，台鐵9月起將直接停辦機車託運業務。

台鐵局表示，近年因民間機車託運服務業者服務據點增多，及台中、台南車站站體古蹟保存施工等因素，站場裝卸條件受限，導致台鐵局機車託運業務量逐年減少，今年試辦停止機車託運業務前，只剩松山、新竹、彰化、員林、嘉義、宜蘭、羅東與花蓮共8站，有提供機車託運業務，配合營運需求，3月1日起已先試辦停止機車託運業務，及停駛主要辦理機車運送的6901、6902車次行包專車，並將相關人力轉至旅客列車執勤。

另外，行包專車停駛後，一般行李包裹託運業務，改以莒光號653、6653、554、501、602、704、701等車次，附掛行李車廂持續辦理；不過，鶯歌站、路竹站因上述列車均未停靠，3月1日起同樣停止辦理行李包裹託運業務，9月起仍是持續停辦。

台鐵局表示，雖然行包專列停駛，但若有較大需求，像是中秋節柚子載運需求過大，附掛車廂無法載運時，台鐵也會機動性加開、加掛車廂。

台鐵局表示，試辦停止機車託運業務至今，前3個月有少數民眾反映不便，但後來都找到替代選項，不論車站周邊或市區都能滿足民眾需求；考量機車託運需求量不大，為讓台鐵運能、人力調度更有效應用，台鐵規劃9月起永久停辦機車託運業務。

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