會移動的美術館！「香蕉黃」集集線彩繪列車亮相

2019-08-20 13:25

〔記者鄭瑋奇、實習記者吳紫瑀／台北報導〕台鐵集集支線彩繪列車今於樹林車站正式亮相，邀請旅美設計師江孟芝親自操刀，以集集的經濟作物山蕉的的金蕉色作為主色設計，打造全台首座會移動的美術館；「國立集集美術館」目前已完成兩列彩繪，近日會率先於集集支線亮相，全部四節車廂預計於9月20日正式營運，未來1年行駛於集集支線。

現行集集線有外星人進化1001號為主題的觀光鐵支隊彩繪列車，台鐵局副局長杜微表示，這次把列車再升級，將偶像提升到美術境界。交通部觀光局局長周永暉表示，國立集集美術館彩繪列車透過跟台灣景區結合，希望能用有溫度的方式呈現，讓大家感受新的彩繪列車。

集集鐵道彩繪列車邀請旅美設計師江孟芝親自操刀設計，江孟芝指出，此次設計有兩個創舉，一是會移動的美術館，二是首次使用同一個顏色－金蕉色，把整個列車都包覆住，金蕉色代表的是集集的經濟作物山蕉、火車頭、石虎等，具有多層次的意象。

江孟芝提到，座椅選用香蕉的果肉粉嫩白色，在角落印有以假亂真的九二一地震報紙，車內天花板印有集集線的時間年代表，車門上還有香蕉小知識等，突顯集集在地特色與歷史文化，呈現集集的多樣風貌。

車廂內中間拱門，則是訴說集集線的20種浪漫，從集集車站、車埕木業展示館到添興窯陶藝村等，都讓人想要親身走一趟；車廂內前車門是仿日據時期風格的懷舊時刻表與集集線路線圖，這個時刻表是真實、正確的火車時刻，民眾可以當場查詢列車班表；車廂內後車門則有香蕉小知識，香蕉怎麼選？顏色怎麼看？讓集集美術館彩繪列車富有教育意義。

若拉開車窗上的鵝黃色窗簾，就能看見此次設計彩蛋－香蕉冰淇淋，代表著來到集集，一定要嚐嚐營養、低糖、又健康的消暑甜品；值得一提的是，集集鎮是石虎的重要棲地之一，有「石虎娘家」美譽。不論在內外車體上，都可以看見石虎的蹤跡。

配合彩繪列車亮相，台鐵局、觀光局、高鐵公司合作推出「搭雙鐵˙遊集集」套裝遊程，日月潭國家風景管理處也與旅行社合作，推出兩款「集集鐵道小鎮漫遊套票」，最低下殺6折起，鼓勵國內外遊客搭乘集集支線列車，暢遊集集、車埕等山城小鎮。

集集鎮長陳紀衡表示，集集線有金山蕉、隧道、黑火車、藍水庫等豐富的在地特色，今年也適逢921大地震20週年紀念，集集會有小鎮藝術節、20週年點燈祈福活動等，希望能向世人展現，當初斷垣殘壁的集集小鎮，如今已浴火重生，歡迎大家再次到集集遊玩，體會集集黃金年代的輝煌。

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