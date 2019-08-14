同性伴侶爭取喪葬津貼獲勝訴 判決理由曝光

2019-08-14 11:05

〔記者溫于德／台北報導〕胡姓男同志為潘姓同性伴侶辦喪禮後，申請配偶喪葬津貼不成，改打行政訴訟，台北地院本週一判胡男勝訴，今公布判決理由指出，潘男在釋憲公布後、同婚專法立法前死亡，法院應依釋字第748號解釋，保障同性婚姻自由及平等權，並準用勞保條例中「配偶」規定，要求勞動部勞工保險局准許胡男申請配偶喪葬津貼。

胡男與潘男於2015年5月23日公開舉行婚禮，並有婚禮參加者在簽名簿上簽名見證；釋字第748號於2017年5月24日公布後，胡、潘隔月20日到戶政事務所辦理結婚登記；然而，潘男同年11月24日因病死亡。

胡男事後為潘男操辦喪禮，去年1月31日向勞工局爭取配偶喪葬補助費遭拒，經訴願又被駁，決定聘請律師打行政訴訟。法院前天判胡男勝訴，今公布勝訴理由。

法院認為，本件應依男「死亡時」事實，適用「裁判時有效且合憲之法律」，判斷潘男是否為胡男「配偶」，至於關於「配偶」定義，勞保條例並無規定，但釋字第748號已宣告民法限制同婚牴觸憲法平等權、未保障同性婚姻，有違憲之虞，並諭知有關機關應於一定期間內填補規範不足的違憲狀態，一旦逾期，解釋意旨即已生效。

法院也說，本件應類推適用釋字第748號施行規定，將過渡期的「同性伴侶註記」視為「結婚登記」，並準用勞保條例第62條第1款「配偶」規定。

法院最後說，潘男在釋憲公布後、同婚專法立法前死亡，導致胡男與潘男無從依同婚專法結婚，但法院仍應依釋字第748號，保障同性婚姻自由及平等，且兩人已在戶政事務所辦理「同性伴侶註記」，其性質相當於「結婚登記」，並準用勞保條例第62條第1款「配偶」規定。

法院最終認定勞工局原處分核定不予給付胡男喪葬費有違誤，判決撤銷原處分，應准許請領喪葬津貼。

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