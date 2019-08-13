同志伴侶爭配偶喪葬津貼 獲判勝訴了！

2019-08-13 18:27

〔記者溫于德／台北報導〕男同志胡勝翔與「酷兒盟」創辦人兼理事長潘世新雖註記為同性伴侶，但潘在前年同婚釋憲結果出爐前一日遭送醫檢查，同年11月因罕見疾病離世。胡後來向行政院勞動部勞工保險局申請配偶喪葬津貼被拒、訴願再被駁，最後聘請律師打行政訴訟。台北地院審理後，昨判胡勝訴，意即，勞保局需給付胡相關津貼，全案仍可上訴。

北院尚未提供判決理由，至於受胡男委任的「維虹法律事務所」則在臉書發文提到：「我們勝訴了！」

據悉，胡勝翔與綽號「老爺」的潘世新戀愛10年，兩人2015年5月23日公開結婚宴客，但前年5月24日同婚釋憲結果出爐前一日，潘男被確診出罹患罕見疾病「脊椎巨大動脈血管瘤」，6月底再進台大檢查，身體功能後來下降，9月臥病在床，11月住進醫院並於當月24日離世。

胡勝翔後來負責操辦潘世新葬禮，去年1月31日向勞動局申請配偶喪葬津貼卻被拒，經訴願後再遭駁回，胡不服，去年委託律師打行政訴訟，歷經法院審理，昨盼胡勝訴。

胡的律師稍早受訪說，因胡勝翔與潘世新曾公開辦婚禮，並登記為同性伴侶，加上潘生病後均由胡照顧，已符合憲法、民法上對於婚姻的意義，且本案對胡男而言是階段性里程碑。

律師另盼司法機關保障同志2年空窗期權益（指2017年5月24日至今年5月17日專法通過期間），另呼籲勞保局勿再上訴，尊重未亡人權益，並告慰死者在天之靈。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法