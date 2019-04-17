9成同志希望伴侶陪到老 調查揭心聲

2019-04-17 20:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣走向高齡化社會，台灣同志諮詢熱線今天進行「台灣同志社群首次老年議題調查」結果發布，調查指出近9成同志面臨年老，不希望成獨居老人，需要伴侶及朋友的陪伴。熱線呼籲社會應開始對同志的老年政策、安養機構規劃、社群老化教育面向關注。

台灣同志諮詢熱線提到，從2012年由數個性別同志團體所作的「台灣同志壓力處境問卷調查」，看見了台灣社會對於同志的惡意之巨大；到2016年所作的「安樂死合法化相關議題看法調查」，也看見了無論LGBT族群或異性戀，都在面對台灣高齡化社會的衝擊與擔心。去年12月16日開始，則首次針對台灣同志社群對於老年的想像進行了調查，為期2個半月，共收到3421份有效樣本。

台灣同志諮詢熱線說，有超過8成6受訪者不甘寂寞，認為老了以後有朋友、伴侶、家人等共同生活是必要的，8成8的受訪者希望跟伴侶一起居住，8成2受訪者則希望與朋友一起居住彩虹公寓，5成9受訪者希望能跟其他伴侶一同租屋，5成6受訪者則希望住在同志住戶專屬安養機構。

但是目前社會對同志認同仍有努力空間，相關政策也沒有配套，許多老年同志對於老年生活並不抱期待，也對現有照護機制感到擔憂。因此，台灣同志諮詢熱線呼籲，社會上應該開始對包括「老年政策」、「安養機構規劃」、「同志社群老化教育」等面向重視及討論。

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