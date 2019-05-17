立法通過同性可結婚 嘉縣1對預約5月24日登記

2019-05-17 17:20

〔記者陳璟民／嘉義報導〕行政院所提「司法院釋字第748號解釋施行法草案」，今天稍早經立法院三讀逐條表決，通過微調文字的關鍵條文第4條，為「應由雙方當事人依司法院釋字第748號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記」，象徵我國人權保障邁進一大步，嘉義縣1對既有同性伴侶註記的女同志，月前預約依釋憲意旨於5月24日比照民法辦理同性結婚登記，如今將循專法處理。

縣府民政處長楊健人受訪表示，縣轄4大戶政事務所都將依法、平常心受理當事人申請，尊重其意願並配合其需求協助完成登記手續及給予祝福。

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