男控傢俱銷售人員推銷害倉促簽約 法官判還全部訂金

2019-08-11 22:27

〔記者溫于德／台北報導〕何男指控傢俱銷售人員推銷專案產品，使他倉促簽下55萬餘元商品訂購單，並當場刷卡支付訂金16萬8000元；但他返家後覺得訂購與實際需求不符，且有7天鑑賞期，卻在要求退訂時遭拒，因此提告廠商要求退費；業者辯稱訂購單上已有相關註明，拒絕退訂。台北簡易庭認定，雙方屬於「訪問交易」，何得依規定享有7日鑑賞期，上月中判業者應退還全部訂金，可上訴。

何男去年2月4日帶家人赴古亭展覽館參觀家具展，經愛度公司業務人員推銷而下定專案套組，並當場支付訂金；然而，他返家後發現諸多商品與實際需求不符，遂通知愛度家居解約，卻遭拒。

何男認為，該契約以誘導方式進行，且愛度家居未提供比價機會，就以話術迫使倉促簽約，加上身為消費者的他應享有7天猶豫期，因而提告要求返還訂金16萬8000元。

愛度家居否認指控，辯稱何男當天自行參觀攤位並選購家具，經親自試用才簽約，且商品訂購單已註明「此專案活動優惠，訂購商品尺寸，樣式已經確認，不可更改退換」。

法官認定，愛度家居在銷售現場未提供充足商品資訊與價格，供何男考慮或與其他業者作比較，屬於「消保法」規範的「訪問交易」，何因此可在7日內不必說明理由、負擔任何費用或對價，辦理解約，上月16日判愛度家居應給付何16萬8000元。

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