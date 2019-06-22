年輕人當心！美容推銷花招多 小心掉入消費陷阱

2019-06-22 11:51

剛出社會、20歲左右 常不好意思拒絕

〔記者張菁雅／台中報導〕瘦身美容保養等行業近年蓬勃發展，業者以促銷活動、發放體驗券或試用品，吸引消費者消費，甚至簽下高額買賣契約。台中市政府法制局今日表示，今年瘦身美容類消費糾紛案件數雖略有下降，但主要消費者以20歲左右的年輕人，提醒消費者在簽約前要「停、看、聽」，以保障自身權益。

法制局表示，近年有許多瘦身美容類消費糾紛，台中市去年受理相關消費爭議申訴案件數量共315件，今年1月至5月份受理件數為120件，較去年同期150件略有下降。而主要消費者以剛出社會、20歲左右的年輕人，因缺乏足夠經濟來源及社會經驗，面對美容瘦身業者的促銷，通常不好意思拒絕，被業者慫恿刷卡，甚至以信用貸款購買高價美容產品或服務。

服務契約可任意終止 買產品不可無條件解約

根據衛生福利部規定，消費者可任意終止瘦身美容服務契約，業者扣除手續費後，應將剩餘費用退還消費者；但若是購買產品，則無法無條件解約。

法制局長李善植指出，不少消費者以為購買瘦身美容課程服務，但發票或收據開立的項目卻是購買精油、保養品等產品，即業者以「賣化妝品，免費贈送美容服務」的銷售手法，規避衛福部規定。

此外，業者常在簽約後立即要消費者開封大部分產品，等消費者事後反悔解約，業者以化妝品已拆用、美容服務是免費贈送為由，拒絕退費。即使消費者依「消費者保護法」規定，向消保官提出申訴，能取回的金額也不高。

法制局提醒，消費者在簽契約時，務必留意簽約內容是「美容課程」，還是「美容產品」訂購單。若是購買產品附贈美容服務，建議避免在購買當天立即開封或同意業者代拆封產品使用，也務必看清楚契約內容、退費規定後再簽名，避免日後消費爭議。

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