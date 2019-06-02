別亂拿！外國人賣國旗賺旅費 小心有詐

2019-06-02 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕在台北人口聚集的場所，像是車站、捷運站，經常可以遇到有人透過博取民眾同情心，來販售高價愛心筆，日前又出現其他騙取大眾愛心的方式，地點出現在台中市區，以聾啞的外國人身分，打算騙取民眾買下100元的國旗，網友提醒「別亂拿陌生人給的東西！」

據「爆廢公社公開版」貼文，一名網友PO文表示，剛剛跟女友在台中市東區的越南小吃餐廳吃飯，遇到了一位不出聲、手上拿了一堆中華民國國旗的外國人，當時該名外國人打算拿其中一支旗子給他，網友表示，他當下立刻意識到應該不單純，眼神還瞄到他的另外一隻手上拿著小字卡，該網友趕緊先揮手示意不要，對方才匆匆離開餐廳。

該網友後來去網路上查資料發現，「國旗100元」事件早曾發生過，字卡上面寫著「我是聾人，來台灣旅行，希望你能來買我的國旗100元，讓我更了解你們的文化，希望你們能贊助我們的旅費」，他提醒，大家有遇到要多多留意，陌生人拿東西要給你，千萬別拿。

網友看到貼文後留言「假的，想騙我們利用台灣的愛心」、「媽的，我付錢讓他了解我的文化，邏輯通嗎？」、「都把錢花在印製小卡跟買國旗，當然沒有錢」、「不准你這樣污辱國旗，愛國不能買賣」。

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