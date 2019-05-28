婚攝定型化契約出爐 訂金不能超過總金額2成

2019-05-28 13:36

〔記者蕭玗欣／台北報導〕婚攝爭議多，行政院今天核定「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」，規定婚攝業者收取訂金不得超過契約總金額的20%；禮服押金不得超過契約總金額10%。消費者指定的攝影師或造型師，業者不得任意更換，以提供消費者拍攝婚紗更完善的保障。

經濟部88年公告「婚紗攝影（禮服租售及拍照）契約範本」，但為了讓實務上常見的消費糾紛處理有所準據，經濟部依消費者保護法研擬具有法規效力的「婚紗攝影服務定型化契約應記載及不得記載事項」，經行政院審查後核定。

行政院消保處表示，由於實務上常見消費者在不清楚瞭解契約內容的情況下，因促銷話術當場簽約而反悔的案例，為預防消費糾紛，此次訂定契約審閱期間至少3日。

消保處也規範婚紗攝影業者收款上限。包括一、業者若有收取訂金，其不得逾契約總金額百分之20%；二、訂金及選定禮服或擇定拍攝日期所收取金額累計，不得逾契約總金額50%；三、訂金、選定禮服及拍攝所收取金額累計，不得逾契約總金額60%；四、訂金、選定禮服、拍攝及選定樣片所收取金額累計，不得逾契約總金額80%；五、 業者若有收取禮服押金，其不得逾契約總金額10%。

消保處表示，若因外景拍攝的天候與雙方約定不符，導致無法完成拍攝時，得由雙方約定另擇期拍攝或以其他拍攝方式替代。另擇期拍攝，如須再次造型、化妝，除另有約定外，業者不得收取費用。

消保處表示，消費者選定的樣片及照片，除另有約定外，其著作人為業者，著作財產權人為消費者若是未經消費者選定的其他樣片及照片，除經書面同意者外，業者不得使用，並應銷毀。業者若有違反，應負損害賠償責任。

在指定攝影師或造型師方面，消保處指出，消費者如有指定攝影師或造型師，業者不得任意更換。如果被指定人員因故無法提供服務時，業者應立即通知消費者重新選定，若消費者已支付指定費而不願重新選定，可終止契約，並請求加倍返還所收取的指定費。終止契約時，業者應退還尚未提供服務的報酬。

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