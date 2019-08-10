颱風夜奇葩倒車 大迴旋撞路邊停車還「騎上去」

2019-08-10 17:36

〔記者謝武雄／桃園報導〕利奇馬颱風來襲，桃園市政府宣布9日停班、停課一天，當天凌晨桃園市風大雨大，八德區重慶街150巷卻發生一起離奇車禍，潘姓男子當時準備要路邊停車，沒想到倒車時車輛失控，竟然直接撞到停在路旁的白色自小客，還「騎上去」，在網路引發熱議。

八德警方說，當時風大雨大、視線不良，加上天雨路滑，潘姓男子駕駛的黑色自小客車，才會「爬上」路旁的白色轎車。

事發後，警方趕到現場，將潘姓男子救出車外，所幸沒有受傷、酒測值為零，全案已依交通事故程序處理。

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