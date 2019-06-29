以為被闖空門！ 原來是妙齡女倒車忘換檔撞壞鐵門開溜

2019-06-29 16:10

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓市民日前要到公司上班時，發現公司鐵門被凹陷位移，一度以為遭宵小闖空門急調監視器報案，這才過濾出原來是一名女駕駛倒車時忘了換檔直接撞上鐵門後開溜，女駕駛到案表示當時曾在現場等了10分鐘，因都未見屋主出現才離開，但此說法隨即被監視器畫面打臉，警方仍依規定舉發。

台中市第三分局交通分隊當天接獲一起南區大慶街的交通事故報案，王姓市民向警方表示，早上要上班時，見公司鐵門凹陷位移，開門也「卡卡」，一度以為被囂張竊贓闖空門，但從監視器卻看到，約凌晨5時許鐵門遭不明車輛倒車撞擊，卻沒留下隻字片語，希望警方能揪出肇事者求償。

警方獲報過濾相關監視器，立即掌握相關車牌號碼進一步通知22歲張姓女駕駛說明，張女到案時表示，當時利用附近空地倒車卻忘記切換檔位，油門一踩就直接碰撞後方鐵門，曾在現場等候約10分鐘，都未見屋主出現才離開。

但事實上警方根據監視器畫面發現，張女肇事後下車檢視車損，不捨地撫摸自己愛車，完全未察看鐵門受損情形也沒將之推回原位，隨即上車離去，整個過程不到2分鐘，何來等候10分鐘之說；警方依規定舉發，王男也對警方的認真辦案表達謝意。

分隊長蔡興邦表示，張女因故倒車撞擊民宅鐵門，事故後未依規定處置，依據道路交通管理處罰條例62條，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月，已針對其逃逸行為依規定舉發。

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