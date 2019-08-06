揮刀37秒奪2命 1重傷 狠男願賠414萬

2019-08-06 13:28

〔記者王定傳／新北報導〕綽號「檸檬」的31歲男子李銘鴻，於去年4月間持刀刺傷游姓男子後，同年6月，在談判和解事宜時，又拿摺疊刀揮舞、刺殺，短短37秒內，刺死游男胞弟及洪姓男子，並導致李姓男子重傷，游母提出求償，李銘鴻表示願意賣地賠償，新北地院審理後判他賠償414萬餘元。

檢警調查，去年4月23日，李銘鴻幫黃姓好友打電話給謝姓男子，討論怎麼拿回黃男女友遺落在謝男汽車上的錢包，卻因講話口氣問題起爭執，雙方見面後，李銘鴻直接下車質問：「誰在電話中講話口氣不好？」隨即持摺疊刀刺向謝男的朋友游男，導致他手部受傷。

同年6月8日，謝、黃2人準備談判和解事宜時，因傷者游男的弟弟要求查看黃男包包內有無危險物品，過程中疑有金屬物品掉出，謝男見狀以為對方帶刀，因而與黃男發生拉扯。

李銘鴻見狀想幫黃男解圍，卻持摺疊刀朝李姓男子、洪男及游男胞弟3人的腹部、胸部、頸部刺殺，短短37秒，造成2人死亡1重傷慘劇；刑庭審理時，李銘鴻辯稱是為了幫黃男解圍才持刀朝人群刺去，沒有殺人犯意。

一審新北地院認為，李男朝3人要害部位刺殺，下手速度之快、力道之猛，具有「殺人不確定故意」，審酌他所為對社會治安影響甚鉅，惡性非輕，犯後未表示任何歉意，但因檢方僅表示從重量刑，未具體求刑，且他所為屬「殺人不確定故意」，本案起因是偶發衝突，與具有意圖或積極性故意殺人及預謀殺人惡性程度仍有差異，認無剝奪生命與社會永久隔離必要，依殺人罪判處無期徒刑。

被害者游母提出414萬餘元求償，對此，李銘鴻主張，除殺人犯意外，均予承認，其對游母全部請求均不爭執，他還說自己願意賣地賠償，希望法院依法判決；法官審理後判決李銘鴻賠償414萬。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法