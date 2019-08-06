「台灣野人」最終戰落幕 恆警山區圍捕刷新紀錄！

2019-08-06 11:45

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕因屢次入侵民宅進食被稱為「台灣野人」的慣竊林金寶，近一個月犯下將近二十起入侵民宅案件後，昨晚在滿州九龍山區被民眾發現，恆春警方出動專案小組與當地居民進行暗夜圍捕，刻意往上坡路段追捕的戰術下，成功在樹林中將不斷掙扎的林金寶壓制，渾身肌肉的林金寶落網後也對犯行坦承不諱，這次野人圍捕行動，也是林金寶縱橫台灣南部山區近20年來，最快被警方逮捕歸案的紀錄。

林金寶7月左右抵達恆春半島後，便侵入滿州鄉及恆春鎮多處工寮、空屋等處所竊取食物果腹並休息，並竊取民眾自行車作為代步工具，過程中被拍下全裸泡麵洗碗、吃宵夜跳八米樓、睡工寮飛兩米牆、持鐮刀工寮戲狗、洗澡後飛棍砸人等狀況，引發山區居民恐慌，圍捕林金寶更成為恆春警方的首要勤務，更一度引發少數基層員警不滿，到網路爆料「野人專案」疲累。

5日晚間，一名滿州長樂山區居民，在產業道路突然發現疑似林金寶的裸上身光頭身影，卻又不敢相信他前兩天在20公里外的永靖村傷人，怎會徒步到達長樂村，恆春警方據報後，派出經驗及體力兼具、對當地山區地形、地物熟悉的10人專案小組，透過當地居民協助，確認林金寶躲藏在一處邊坡旁的樹叢。

率隊圍捕的恆春警分局長陳鴻忠及偵查隊長江啓超，透過日前幾次被其兔脫經驗，認為下坡及山崖是林金寶最擅長地形，便先派員將往下坡路段全線封鎖，再由體力最好的員警衝鋒圍捕，雖然林金寶仍憑藉爆發力竄逃，但樹林地形難以快速奔跑，終被員警壓制帶回。

現年50歲的林金寶在十年前犯案時，恆春警方花了超過三個月時間逮回，2017年在花蓮犯案，當地警方也花了近三個月追捕，恆春警方這次僅約一個月時間就逮捕林金寶歸案，恆春警分局搜捕功力堪稱「野人剋星」。

林金寶落網後，對於所犯的案件全數坦承不諱，並帶警方在短暫躲藏處起出美工刀、手電筒、食物、自行車等多項贓物，恆春警方調查後依竊盜、侵入住宅及準強盜等罪嫌移送台灣屏東地方檢察署偵辦，並建請保安處分能夠協助山林保育工作；屏東林管處則強調，林金寶前科累累且法令限制下無法納入成員，但歡迎他未來能成為檢舉山老鼠集團的尖兵，賺取豐厚的檢舉獎金不必再侵入民宅進食。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法