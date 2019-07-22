「台灣野人」大鬧國境之南 全裸煮麵還記得洗碗關燈

2019-07-22 00:42

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在南部山區縱橫十幾年的「台灣野人」林金寶，今年四月出獄後，近期又出沒在恆春半島山區，一向只偷吃東西不偷財物，近日闖入滿州鄉多處民宿、工寮，被拍下全裸煮麵、玩ipad，最後還記得洗碗、關燈，荒謬行徑讓人哭笑不得；恆春警方已組專案小組，呼籲民眾提供線索，設法儘快將他逮捕歸案。

「真是令人苦笑不得的竊案！」遭林金寶入侵的民宅主人阿民說，林嫌19日暴雨時下午闖入，洗澡後光溜溜的在屋內走動，隨後拿菜刀切菜煮泡麵，還沒忘記打開抽油煙機，吃飽後還記得洗碗及關燈，還玩了一下他的ipad，全程待了近三個小時後離開。

另一處受民宿主人則提到，林金寶到處翻動他們的食物，還使用電鍋煮東西吃，被民宿工讀生看到，甚至大剌剌偷走單車、相機逃逸，闖入偷竊過程相當自然，宛如遭山區野生動物闖入的狀況一樣，實在令人傻眼。

十年前曾在恆春落網被判刑五年多的林金寶，長期都在中央山脈的花東及恆春半島區域生活，赤腳赤膊的裝扮曾被取名「台灣野人」、「南台灣藍波」，2017年又在花蓮玉里落網，今年四月份才剛出獄，又回到熟悉的恆春半島山區，目前至少有五處民宿、工寮受害，但除了單車沒有重大財物損失。

喜歡自己煮食不亂吃東西的林金寶今年50歲，2009年9月落網時曾接受本報專訪，當時提到自台東瑞源國中肄業，並非外傳的水中爆破大隊退伍，當兵前當過3年船員，練就一身結實的體格，自1989年離家後都不曾與家人聯絡，長期在山區「討生活」，自稱酷愛山區風光及波羅密心經，幾乎沒有傷人記錄，強調「人家對我不好，我就對他不好。」

當時他曾透露難被掌握行蹤的秘訣，就是晚上睡在工寮的屋頂上，白天則會觀察工寮及民宅的出入情況，深知警方埋伏地點，看到工寮及民宅冰箱有食物，就會想辦法煮來吃，因為擔心被下毒或放置安眠藥，很少食用居民留下的飯菜或食物，寧可自己煮飯菜，也是他每次流竄都難被逮到的原因。

恆春警方表示，目前已經組成緝捕「野人」的專案小組，並掌握林金寶的犯案及逃逸路線，許多當年參與過追捕的資深員警都提供「戰術」，提醒山區有工寮或民宅的民眾提高警覺，有食物遭竊或闖入跡象儘快報案提供線索，有信心再次將林金寶緝捕歸案。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法