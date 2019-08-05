「台灣野人」首度傳出傷人！滿州居民遭木棍砸傷頭

2019-08-05 08:58

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕「台灣野人」林金寶已在滿州鄉肆虐兩個月，本來都僅偷吃東西裹腹，近期卻出現帶鐮刀甚至傷人案例，一名李姓民眾追趕他時遭持木棍砸傷頭部，屏縣議員陳文弘接獲民眾投訴，要求屏東警方儘快緝凶；警方強調已三度在山上遇上，但林金寶身手矯健逃脫，有信心近期將他逮捕歸案。

這名受傷李姓民眾上週白天返回永靖附近工寮時，發現林金寶在工寮休息洗澡，林嫌可能以為是「同行」，竟要他「走開」並鎖門，李民一頭霧水說「這是我家」，林才拔腿從窗戶飛奔而出。

李姓民眾箭步追上前，林金寶眼見可能被追上，便隨手拿起木棍丟向李，當場擊中李姓居民頭部，當場血流如注，這起事件也氣的當地民眾群起向民代反映，認為平靜生活已經受到威脅。

「附近居民已經嚇到不敢在工寮休息了！」陳文弘表示，傳出拿鐮刀出沒及傷人案件後，許多居民都不敢在自家工寮休息，可以理解林金寶不好追捕，但屏東警方應該採取更積極對策才是。

恆春警方強調，已經採取日夜不斷的地毯式的搜捕及埋伏方式，已經三次與林金寶在山上碰到面，但他似乎都是「不要命」方式跳下山崖，員警甚至連拔槍的時間都沒有，林金寶就已經消失在眼前，目前正採取更積極的方式圍捕。

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