被按喇叭情緒爆發 男子買刀割傷路過妙齡女子

2019-08-03 22:19

〔記者張瑞楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市20多歲有精神疾症病史的楊姓男子，今天傍晚走在路中央，被汽車按喇叭，他在盛怒下猛踹汽車車門，再衝入超商內買美工刀，卻找不到汽車駕駛，把怒氣發在路過的19歲張姓女子身上，持刀在張女肩膀割劃一刀，傷口達10公分，張女當場嚇呆，楊男拔腿逃竄，被路人一路追捕，隨後被附近開罰單的員警壓制，中市警局二分局育才派出所長蕭登元壓制時手肘擦傷，楊男被警方強制就醫，如張女提出告訴，將依傷害罪法辦。

此案發生於中市北區親親戲院附近，當地居民與店家指出，楊男經常情緒不穩定，又常在附近遊蕩，有易怒等令人懼怕的舉止，不過，楊男的父母親說，兒子領有重度身心障礙手冊，精神不穩定的問題已多年之久，今天傍晚又疾症發作，但往年並無傷人現象，這次還是首度傷人，育才所則說，調查近兩年記錄，楊男沒有被控傷人的報案記錄。

案發附近監視器顯示，楊男今天傍晚5時許，走在馬路旁，擋住一輛白色汽車，汽車駕駛按鳴喇叭，他當場情緒失控，舉腳踹踢汽車車門，與汽車駕駛起口角後，楊男跑步衝入親親戲院樓下的超商買美工刀，可能想跟汽車駕駛「拼輸贏」，但汽車駕駛已離去，剛好19歲張女行經此處，與楊男擦肩而過時，楊男突然用刀劃過張女肩膀，傷口雖不深，但卻長達10公分。

張女第一時間沒有感覺疼痛，而是見到肩膀噴出鮮血，嚇得難以言語，她向路人求助，楊男拔腿逃竄，被2、3名路人追逐，在附近開罰單的二分局永興派出所3名員警，立即將楊男壓制，轉交育才所逮捕，育才所長蕭登元逮捕時，楊男高叫「我又沒做什麼」，還不斷掙扎，導致蕭員手肘擦傷，經楊男父母同意，警方將他強制就醫，張女送醫無大礙，尚未提出告訴，警方表示，如提出告訴，將把楊男依傷害罪函送法辦。

台中醫院指出，該名男子有精神疾病史，也曾在台中醫院治療，目前到院後情緒算穩定，醫師正依精神衛生法，有傷人或自傷之虞等條件，評估是否需要強制住院。

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