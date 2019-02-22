16年前金錢糾紛「從臉書找到人」 兇嫌捅男3刀致身亡

2019-02-22 09:00

首次上稿 08:01

更新時間 09:00

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市今天清晨驚傳一起兇殺案，陳姓男子被林姓兇嫌砍3刀，緊急送醫急救，疑深及胸腔傷重，宣告不治，警方目前偵訊林男中。

警方調查，陳男與林男2人原本是朋友，不料16年前一場車禍，陳男請林男租車，要與網友見面，陳男卻趁林男在超商睡覺，開車外出自撞電桿，造成車頭毀損，車商要求買車，由於當時林男在當兵，林父拿出12萬元處理。

警方指出，林男16年來要求陳男還錢，不料陳男事後避不見面，雙方因12萬元產生嫌隙，友情破裂最後反目成仇，林男16年來不斷尋找陳男，近來於臉書搜尋到陳男動態，前天打電話約陳男出來談判，昨又到陳男家中要錢未果。

不料陳男今天清晨要出門上班，林男竟到他的鳳山區住處要錢，雙方一言不合，林男竟從背包內起出45公分藍波刀，當著陳男的妻子及小孩面前，持刀朝他怒砍3刀，陳男當場倒臥血泊中。

剛好陳男一對鄰居父子檔發現，當場喝斥林男惡行，將林男壓制在地，鳳山警網到場逮人，將林男帶回所內偵辦中，陳男送醫急救後，剛才宣告不治。

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