貨船烏坵撞消波塊沉沒 緊急防堵油污外洩

2019-08-03 18:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕本國籍「大川」貨船昨晚8點左右於烏坵觸礁沉沒，交通部航港局今天說，已要求船舶所有人應於8月5日前提供委託契約及抽油計畫送審，8月6日前提送船體移除拖救計畫，也要求現場應立即採取防護及應變措施，避免油污外洩及污染。

航港局指出，「大川」貨船昨晚於烏坵海域運補卸貨時，疑因風浪不佳碰撞消波塊，造成船體破損，船身傾斜進水，當晚約8點沉沒於大坵島南側約1浬處。航港局接獲通報立即啟動海難應變機制、發布航船布告週知，同時召開緊急應變小組會議，邀集運安會、海軍金門海指部、第九海巡隊、第九岸巡隊、金門縣環保局、港務處、金門縣政府、船舶所有人等單位與會共商對策。

航港局說，事故船為高雄港籍雜貨船，船上載有7名台籍、6名印尼籍船員，共計13人都已平安獲救接駁上岸，船上尚存殘油重柴油約10噸、輕柴油約27噸，目前已由第九海巡隊派艇會同金門縣環保局，緊急攜帶攔油器具趕赴現場，防止油污外洩；後續將持續督導船舶所有人，辦理船體及油料移除作業，儘速完成殘油抽除及進行水下船體勘查作業，於沉船地點布放警示設施以維航安，後續將儘速恢復當地海域原來景觀地貌。

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