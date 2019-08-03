貨輪沉船驚險畫面曝光！海巡、國軍出動救13船員

2019-08-03 08:39

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署烏坵安檢所指出，昨晚6時許發現我國籍「大川」貨輪於靠泊烏坵北風碼頭準備卸貨時，疑因風浪狀況不佳，導致船體碰撞消波塊，造成船體破損進水，經烏坵安檢所及海軍陸戰隊烏坵守備隊緊急出動2艘橡皮艇，冒著惡劣海象，將船上13名船員平安接至烏坵島。

海巡署指出，船長發現長52.8公尺、992噸級的大川輪船體破損進水時，立即將該輪駛離碼頭，約位於大坵南方0.3浬下錨，預作船體堵漏，但因船體破損嚴重，無法排除進水，狀況緊急，約在晚間6時40分，由烏坵安檢所及海軍陸戰隊烏坵守備隊弟兄出動救人。

事發時，大川輪上還有殘油重油約10噸、輕柴油約27噸，由於船身持續進水、下沉，雖暫未發現漏油，岸巡人員備妥吸油棉及攔油索，視海象展開布設。金門縣政府及環保局組成專案小組，搭乘專船前往距金門72浬的烏坵島了解事故原因及後續處理。

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