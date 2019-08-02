8/2 大樂透、今彩539及雙贏彩 頭獎均摃龜

2019-08-02 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月2日）開獎的第108000069期大樂透、第108000184期今彩539及第108000184期雙贏彩、頭獎均摃龜。

第108000069期大樂透中獎號碼為「05、34、42、46、48、49，特別號：14」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共23注中獎，每注可得7萬9384元；肆獎共56注中獎，每注可得2萬959元；伍獎共1297注中獎，每注可得2000元；陸獎共1735注中獎，每注可得1000元；柒獎共1萬8097注中獎，每注可得400元；普獎共2萬2714注中獎，每注可得400元。

第108000069期49樂合彩中獎號碼為「05、34、42、46、48、49」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共103注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2888注中獎，每注可得1250元。

第108000184期雙贏彩中獎號碼為「03、05、09、12、13、14、16、17、18、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共223注中獎，每注可得500元；肆獎共2446注中獎，每注可得100元。

第108000184期今彩539中獎號碼為「04、23、31、33、39」，頭獎摃龜；貳獎共135注中獎，每注可得2萬元；參獎共5166注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬7008注中獎，每注可得50元。

第108000184期39樂合彩中獎號碼為「04、23、31、33、39」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共143注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6142注中獎，每注可得1125元。

第108000184期3星彩中獎號碼為「827」，正彩共29注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000184期4星彩中獎號碼為「4875」，正彩共3注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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