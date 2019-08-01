8/1 威力彩連44摃！ 下期頭獎上看16.5億

2019-08-01 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕威力彩連摃44期！今（1）日晚間開獎的威力彩108000061期頭獎依然沒有人中獎。預估下一期威力彩頭獎將上看16.5億；第108000183期今彩539與第108000183期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000061期威力彩中獎號碼為「11、24、25、31、32、37，第2區：08」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共21注中獎，每注可得15萬元；肆獎共200注中獎，每注可得2萬元；伍獎共1298注中獎，每注可得4000元；陸獎共8856注中獎，每注可得800元；柒獎共1萬8296注中獎，每注可得400元；捌獎共10萬5154注中獎，每注可得200元；玖獎共12萬4398注中獎，每注可得100元；普獎共24萬5122注中獎，每注可得100元。

第108000061期38樂合彩中獎號碼為「11、24、25、31、32、37」，五合摃龜；四合共8注中獎，每注可得6萬7500元；三合共64注中獎，每注可得5750元；二合共2120注中獎，每注可得750元。

第108000183期雙贏彩中獎號碼為「01、04、06、08、09、10、12、19、20、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共280注中獎，每注可得500元；肆獎共2592注中獎，每注可得100元。

第108000183期今彩539中獎號碼為「01、02、03、10、17」，頭獎摃龜；貳獎共247注中獎，每注可得2萬元；參獎共7105注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬3975注中獎，每注可得50元。

第108000183期39樂合彩中獎號碼為「01、02、03、10、17」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共246注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6267注中獎，每注可得1125元。

第108000183期3星彩中獎號碼為「387」，正彩共52注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000183期4星彩中獎號碼為「1461」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

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