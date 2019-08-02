拿剪刀對家人健康不利 婦誆「有巫師執照」詐美髮師155萬

2019-08-02 15:32

〔記者陳慰慈／新北報導〕經營美髮店的黃女，2011年間因父親患重病、弟弟有精神疾病，感到徬徨無助，64歲顧姓女常客誆稱自己有巫師、護理師、中醫師執照，能幫黃女家人「辦法會」消災祈福，並以「乾媽」自居，另以幫忙彩券行、投資基金等由，前後向黃女詐得155萬餘元，新北地院今依詐欺取財罪判顧婦有期徒刑2年2月，可上訴。

據了解，顧婦常到黃女店內洗髮，雙方漸漸熟識，20多歲的黃女因書讀得不多，覺得顧婦能言善道，看起來很像「高知識份子」，因此對顧婦所言深信不疑。

判決指出，2011年8月，顧婦稱黃女拿剪刀從事美髮工作，對家人健康不利，因此決定與黃女一起開美容美髮館，黃女於是匯款38萬6500元給顧婦；2011年12月，顧婦知悉黃女胞弟因患精神疾病入院治療，可協助開設彩券行，但需要錢打點銀行人脈，黃女信以為真交付顧婦22萬餘元。

2012年1月，顧婦又向黃姓母女騙稱，投資英國湖濱短期基金獲利豐厚，黃姓母女於是拿出30萬元投資，到期後又誆稱須繳納稅金才能領回投資本利，黃家母女又給了顧婦1萬5900元；顧婦發現黃女單純好騙，1個月後，又謊稱有護理師、英國及澳洲自然醫學、中國中醫師等職照，且在中國有執業經驗，可以協助黃女到英國、中國進修，取得英國美容甲級證照、國外巫師證照、中醫師證照，及幫黃女家人辦法會，趨吉避凶，佯稱：「我女兒是律師，怎麼可能騙妳？」讓黃女主動掏出62萬5715元。直到2015年間，黃女找到美容美髮新店面，顧女卻搞失聯，黃父也過世，黃女才驚覺被騙。

審理時，顧婦辯詞前後不一，辯稱自己有紅斑性狼瘡及乾癬要買泡澡粉，一次要進貨幾百公斤，所以向黃女借款，部分用於幫黃女家人代購健康食品、辦法會，但相關單據都跟符紙一起燒掉了，後又改口未跟黃女提過合開美容美髮店。

法官認為，從黃女提告到法院審理已於3年，但顧婦始終未提出相關購買證明及借據，痛批顧婦利用黃女徬徨無助心態詐騙，犯後又未見悔意，雖於黃女提告前曾與黃女達成調解，但迄今未履行，因此判她徒刑2年2月。

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