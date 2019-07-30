遠東機師因重飛事件被炒 高院判違法解雇

2019-07-30 21:42

〔記者楊國文／台北報導〕遠東航空張姓機師，前年從台北駕駛航機飛往金門，因右側駕駛座GPS裝置顯示異常，故依程序重飛改依手動飛航成功降落，卻超出金門終端空域，遭遠東航空以重大疏失而解雇，張不服，訴請確認僱關係存在；高等法院認定張姓機師雖有疏失，但不符「情節重大」而得以直接解僱，解僱不合法，今判兩造間僱傭關係存在，須支付39萬元，並須從2017年9月起直到復職日為止，按月支付27萬多元。可上訴。

張姓機師具狀指出，2001年起受僱遠東航空擔任正機師，並兼任飛行教官。2017年6月27日，他駕駛班機由台北松山機場飛往金門機場，起飛後右側駕駛座GPS裝置顯示異常，他依原計劃由左側GPS裝置引導飛行，在接近金門機場降落時，左側GPS有偏差，他依程序重飛改以手動飛航方式成功進入跑道降落，但因 GPS 定裝置故障之故，該航機超出金門終端空域，他立即向航管單位報告，並通報民航局，因該航機之前曾發生導航異常遭停飛，經民航局同意有條件放行，因再次發生異常及重飛超出空域，又遭民航局禁止飛行。

遠東航空召開異常事件技術/紀律評鑑會議，決議禁止他執行飛航任務，後來民航局調查他操作符合程序，遠東航空竟要求他離職，他因無法接受，申請勞資調解，但遠東航空違反規定，未經召開人事評議委員會，直接以他在該重飛事件處置失當，片面將他解雇，顯然違法，因此訴請確認兩造間僱傭關係，並支付薪資及飛安獎金。

一審認定，兩造僱傭關係存在，遠東航空應支付張姓機師39萬多元，並應從2017年9月起直到復職日為止，按月支付27萬多元。遠東航空不服，上訴高法院。

高院審理認為，張姓機師本身警覺性不夠，以致發生偏航，因此，張姓機師在該重飛事件中，確有違反航務備忘錄規定的情事。不過，高院也指出，依勞基法第 12 條第 1 項第 4 款規定，張姓機師必須違反僱傭契約或工作規則「情節重大」，且符合解雇最後手段性原則，遠東航空才有權終止僱傭契約。

高院認為，該航機遭停飛，是因為飛機本身 GPS 系統有問題，張姓機師僅對已異常的 GPS 系統，未能即時發現，並發生偏航結果，雖然因警覺性不夠而有疏失，但依照民航局函文及證人證述，張姓機師違反情節並非重大，未達應立即解僱的程度，應可透過要求他改飛 GPS 正常的其他班機，或加強學科及模擬機的訓練考驗的較輕手段處理，尚未達應予解雇的程度，故駁回上訴，維持一審判決。

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