遠航無預警停飛 張綱維：以後不會了

2019-05-29 11:45

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空日前無預警停飛桃園－峴港、巴拉望、長灘島航線，遠航董事長張綱維表示，遠航現有8架MD飛機，4架飛行國際線、4架飛行國內線，遠航現已引進6架ATR72-600型，今年8月1日就會淘汰第1架MD飛機，國內線由3架MD與6架ATR執飛，運能絕對沒有問題；且MD飛機開始淘汰後，機隊飛時不會再超過民航局每月1350小時的限制，因此，特別跟國人掛保證，以後不會再有無預警停飛的情況。

昨日媒體報導因遠航財務黑洞擴大危及飛安，張綱維表示，這都是舊聞且交通部民航局已結案，根本就是笑話一場，因此，今日下午將赴台北地方法院，對不實報導按鈴申告。另外，民航局每個月都監理遠航，遠航資金無虞，經得起考驗。

張綱維表示，航空是特許行業，是屬於全體國人，外界不斷有人製造謊言指控遠航，這已經危害到公共安全，遠航會提出告訴。另外，對於日前有旅行業者出面喊話，指遠航若不吸收旅行業因停飛所造成的損失，將呼籲拒搭遠航；張綱維表示，這次出來發言攻擊遠航的業者，幾乎都跟遠航沒有生意關係，認為是剛好碰到旅行業品質保障協會要選舉，請旅行界朋友能夠自制，並希望要發言攻擊的旅行社，先看看自身跟遠航有沒有合作及業務往來，否則亂放話似乎也有危害公共危險之虞。

遠航指出，從張綱維接手至今已有12年，從第3年復飛後開始連續8年獲利，去年因中客來台限縮，中國航線業績衰退，加上引進新機增加支出，才會出現虧損；今年中國航線好轉，首季就已轉虧為盈，且公司財務健全，每個月都接受民航局監理，資金無虞絕對經得起考驗。另外，張綱維表示，基於中國貨運需求越來越強烈，近期會展開開闢中國貨運航線評估，目前有相當多中國省份有意願合作，相信會是遠航未來金雞母。

對於遠航是否有財務問題，民航局僅表示，會持續監管遠航飛安與財務，只要有異常就會立即要求改善。

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