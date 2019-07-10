心理師遭大學無預警解僱 官司4連勝終復原職

2019-07-10 14:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕曾任職中正大學輔導中心的心理師林盈慧，因請假爭議遭校方無預警解僱，在勞資爭議不退讓的情況下，林提請訴訟，官司一路4連勝，最終法院判定民事勝訴定讞，這禮拜可恢復原職，高教工會與其共同對大學呼籲，正視勞工基本權與尊嚴。

高教工會指出，林盈慧2008年起就在中正的輔導中心擔任諮商心理師工作，多年考績甲等，2012年在職進修博士班，卻遭中心主管反對，請假屢屢刁難，2015年無理由將考績打乙，與其他請假爭議等，無預警實施「懲戒性解僱」，要求林離開。

林盈慧回憶過去4年心路歷程，靠著一股堅持，最初先向嘉義市政府提勞資爭議調解，但校方絲毫不退讓，2016年1月向法院提出確認僱傭關係，隔年7月獲勝訴，期間校方竟另提詐欺、偽造文書等刑事訴訟，甚至騷擾自己兼職的工作單位，甚至遭衛福部裁罰等情況。

林盈慧說，幸好在堅持下，向衛福部訴願撤銷裁罰，上述「以刑逼民」的手段，也在2019年4月獲嘉義地檢署不起訴，至於僱傭關係一審勝訴，校方提出上訴，最終也在今年6月20日獲二審宣判，確認中正解僱違法，判決定讞，最快本週應恢復原職。

高教工會表示，這是一齣國立大學對基層心理師「濫權追殺、多重惡意傷害」，卻一再遭救濟機關駁回的荒謬劇碼，如今中正校方除了要恢復林師原職，更要支付違法解僱期間的薪資，呼籲學校應引以為戒，尊重勞權，未來不再讓惡意解僱再發生。

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