謝祖武代表企業贈250支電擊器 供鐵路警執勤

2019-07-30 17:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕鐵路警察李承翰為民犧牲，也感動企業主，今贈與鐵路警察局250支拋射式電擊器，可在6公尺內有效電暈歹徒，直流電不會傷及無辜，盼增加員警在車廂狹小空間內的執勤安全；內政部長徐國勇說，未來也會發配給航空警察，並支持員警大膽、正確、明確使用警械。

鐵路警察局長江振茂表示，3日因警員李承翰處理台鐵糾紛，遭男子持刀刺傷而因公殉職，悲痛、士氣低迷下，獲愛爾麗醫療集團贈250支拋射式電擊器，對此感謝，認為可強化第一線執勤配備，密閉空間能使用，以培訓種子教官，未來將訓練各地有需求的員警。

演員謝祖武過去在電視劇「台灣靈異事件」中扮演警察，今則擔任該集團大使，代表捐贈電擊器，謝祖武說，與集團董事長常如山在李承翰事件當天看到新聞，心情無比沉重，常如山也當下決定捐贈，認為警察用生命保護所有人，必須支持。

鐵路警察局台北分局技術教官鄭鑠容表示，該電擊器具3.3萬伏特、0.1毫安培電流，可在6公尺內射出電擊探針，經人體實際測試，被電者會全身打直、癱瘓、倒地，但因是直流電，透過皮下神經流竄，不傷及內臟，約5分鐘後恢復。

內政部長徐國勇表示，外界曾質疑李承翰為何不開槍，但車廂是鐵殼，開槍恐反彈致流彈，座椅又是木頭會被貫穿，認為李是慈悲不忍無辜受害，結果自己犧牲，未來有了電擊槍，可有效提升執勤安全，未來航警局也打算發放，警大、警專也會發配作為訓練使用，重申自己支持警方大膽、正確、明確使用警械。

今鐵路警察局與企業舉辦捐贈儀式，並現場示範電擊器使用，鐵警局台北分局所長謝永明飾演歹徒，穿著防彈背心與外套，當場遭電擊探針射中，電擊一次5秒，發出濃濃燒焦味，謝永明外套被探針燒穿，他表示即使穿著防彈背心，仍有感到一股刺痛感，認為未來執勤時，對歹徒可第一時間產生嚇阻效用。

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