首批電擊槍8月完成 徐國勇：先給鐵警、再給航警

2019-07-12 12:45

〔記者蘇金鳳／台中報導〕內政部長徐國勇今天表示，目前已向廠商採購電擊槍，預計第一批8月可完成，將先交給鐵路警察，其次再給航空警察局。

日前鐵路警察在處理火車上一名逃票乘客事件而殉職，內政部長徐國勇今天在成功嶺主持替代役結訓時，向在場未來都是警消人員的替代役鼓勵，社會治安有一定危險性，但維持治安是神聖工作，要不畏難，不怕冒險犯難。

徐國勇受訪表示，他昨天前往台中的中打中心，獎勵抓到通緝犯的員警，便向員警表示，警械使用必須明智、大膽，警械是在維護治安使用，不是不能使用，是應該要使用。

他並表示，會有一些配套措施，如警械使用條例修正很快會送到立法院，對於員警使用警械及使用以後的權利維護都會修正。

徐國勇表示，此外，已經採購電擊槍，因為廠商製造需要一段時間，而電擊槍是警械條例的警械，一般民眾不能買，一般廠商不會做一大堆電擊槍等著採購，下單才生產，已請廠商要加快速度，有多少就先發放使用。

徐國勇表示，預計8月底第一批完成，會先全部給鐵路警察，再給航空警察局，像航空站通關人很多，若有暴力相向的民眾，就可使用電擊槍，比制式手槍更安全，維持秩序更有成效。

徐國勇並介紹，所採購的電擊槍很先進，一拿起來瞄準紅點，紅點瞄身體就好，不用擔心打到頭，距離6公尺，打之前會警告，打出去是兩條線，一拿起來，下面還有錄影設備，因此槍拿出來就在錄影，而且是廣角鏡頭，等於就在蒐證，讓員警使用更放心，而且重量很輕，讓員警很方便使用。

此外，徐國勇並表示，目前警政署各警察單位都設訴訟基金，事實上，去年7月16日他一上任便指示，任何警察因公涉訟一律免費請律師，會有律師幫忙，而警大有法律系，也有畢業校友當律師，將這些畢業校友找回來，組成律師服務團，立即給予諮詢，要打官司的費用，政府也全力支持。

至於替代役男初級救護課程，徐國勇說，要讓所有替代役男參加，而且要取得初級救護人員證照，在外面民眾參訓要6千元，而且要受訓10多天，在參加替代役就受訓，一輩子要用得到，且省時省錢，出了社會多一份技術、多一份能力。

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