男大生扮警搶「個工」3千元 要求口交不成竟硬上

2019-07-29 11:35

〔記者溫于德／台北報導〕有槍砲前科的廖經緯與男大生何政庭是酒店同事，吃定賣淫女子不敢報案，先由廖男假扮線民與賣淫阿梅（化名）性交易後，再由何男假扮警察伺機闖入並搶走3千元並性侵得逞。士林地院近日判兩人應連帶給付阿梅30萬元精神慰撫金，性侵的何男另要賠償100萬元，可上訴。

去年1月4日下午，兩人謀議由廖男假扮線民、何男扮警，先在「捷克論壇」與「個工」阿梅談好性交易。當天傍晚5時許，廖男完成性交易後，藉口害怕不敢一人下樓，要求阿梅陪同下樓；但早已埋伏在門外的何男藉機闖入，反鎖房門。

何男告訴阿梅，他是便衣警察、廖男是線民，懷疑阿梅從事性交易，若阿梅遭送警局會被罰款20萬元且須坐牢，但拿出3萬元可解決，何男另撥打給不知情的女友，假裝向同仁報備提到：「學姊，有查獲妓女戶，請在樓下準備」、「要查毒品」等語。

身上沒錢的阿梅只能交出與廖男性交所得3千元，何男隨即命廖男下樓；另為滿足性慾，何男要求阿梅為他口交遭拒後，竟命阿梅自脫衣物，準備硬上。阿梅無奈，只能為何男帶上保險套，供性侵得逞。

兩人食髓知味，當晚9時許，再度假扮警察闖入個工阿敏（化名）工作室；阿敏雖被抓捏胸部、內褲也遭深入手指，但因阿敏強力扭動，未被性侵得逞，僅被搶走2萬9300元。

廖男後來被依2個共同侵入住宅強盜罪，判應執行刑15年；何男因強制性交阿梅，被認定犯強盜強制性交罪，加上共同侵入住宅強盜罪，遭重判20年。已上訴高等法院。

民事部分，阿梅提告指出，兩人假冒員警查緝非法性交易，何男對他強盜並強制性交得逞，廖男則在旁協助，共同侵害身體權、健康權及性自主決定之自由權、貞操權，導致終日惶恐不安，身心靈受創難以走出陰影，連帶索賠200萬元。

法院審理後表示，阿梅被害後，生活受到影響、精神上也需承受痛苦，認定兩人威逼強取錢財，侵害阿梅自由權，判連帶給付30萬元；何男因性侵阿梅，另要賠償100萬元。

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