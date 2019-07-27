男登鎮西堡巨木區脫臼 竟催扛送搜救隊：1小時到登山口

2019-07-27 16:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣62歲男子25日到尖石鄉鎮西堡巨木區B區登山，不慎摔倒膝蓋脫臼無法行走，隨行親友打119求救。新竹縣政府消防局警消、義消與山地青年組成搜救隊，前後投入了24個人，花了3個半小時，輪流以軟式擔架徒手將他搬運下山就醫。

新竹縣消防局說，25日上午約10點半接獲這起通報，男子在鎮西堡巨木區深處約5公里步道受傷，立即組織搜救隊，田埔消防分隊先趕赴上山，以軟式擔架將男子扛送下山，接著尖石消防分隊、義消與山地青年人力陸續加入支援，直到下午約5點半抵達登山口，送上救護車下山就醫。

這起救援行動雖已圓滿落幕，但參與搜救者事後私下抱怨，搬運途中男子疑似不堪疼痛，見搜救人力陸續加入，也不管山區多麼崎嶇難行，當場開口要求走快一點，希望「1小時到登山口」；另外，下山後，救護車原本想就近送台北榮總竹東分院就醫，男子卻稱病歷都在台大新竹分院，最後改送台大新竹分院，救護車來回得多花40分鐘車程，等搜救隊返隊時都將近晚上8點半了。

對此，消防員工作權益促進會希望民眾尊重專業，互相體諒，珍惜救護資源，才能兼顧患者與救援者的安全，也避免排擠到其他急重症患者的權益。

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