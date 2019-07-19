穿國旗比基尼登玉山 學生正妹：我不是什麼粉啊

正妹Summer Lu在登頂玉山前，先在玉山主峰露出國旗比基尼照，展現好身材。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

2019-07-19 17:29

〔記者蔡淑媛／台中報導〕學生正妹Summer Lu（盧姍姍）第3度爬玉山，這兩天登頂玉山主峰，特別穿上國旗比基尼慶祝，並手揮國旗，露出姣好身材，還放上臉書「台灣百岳之美」群組，獲得網友一致好評。她po文說，「驚訝的美景，通常都不是好走的路…致玉山之美！」健美身材配上玉山美景，網友看了直呼，「好想爬玉山」、「缺攝影師嗎」、「國旗裝太出色、太顯眼」、「謝謝你們讓我們能看見國旗在玉山最高處飄揚」。

不過，日前曾發生韓粉後援會粉專盜圖冒用辣妹女模國旗裝工作照，移花接木變成女青年韓家軍事件，有網友提醒，「小心被截圖去貼在發大財的粉絲頁面」、「國旗裝有可能被移花接木」，不過，正妹Summer Lu回覆說，「哎啊…我不是什麼粉啊」、「那我要刪除國旗圖文」。

Summer Lu貼文強調，這是第3度上玉山、2刷主北「比基尼照登頂照是紀念」、是「非關政治的國旗」，不但住排雲山莊要抽籤靠運氣，上玉山靠體力，最重要要有好天氣，登山路很漫長，一路上包緊緊，3度上玉山很值得，登頂後特別穿上自製的國旗比基尼慶祝，也放上一路上爬山的艱艱山路及美麗山景。

Summer Lu身材姣好、健美，除了這次PO出玉山登頂的國旗比基尼美照，登上台北市第一高峰七星山主峰也cosplay穿上女蝙蝠裝、在嘉明湖穿上美人魚裝、馬武霸山穿瑪莉兄弟裝，登上奇萊北峰也穿上比基尼，與好友們一起揮舞國旗。

正妹Summer Lu在登頂玉山穿上國旗比基尼並揮舞國旗慶祝。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu在登玉山穿上國旗比基尼紀念。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu在登頂玉山前，先在玉山主峰露出國旗比基尼照，展現好身材。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu登玉山一路包緊緊，路途漫長。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu登玉山一路包緊緊，路途漫長。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu登七星山主峰時穿上比基尼蝙蝠裝。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu登七星山主峰時穿上比基尼蝙蝠裝。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu與山友登上奇萊北峰穿上比基尼，一起揮舞國旗。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu在嘉明湖穿上美人魚裝。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu登上馬武霸山時穿上瑪利兄弟裝。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu重裝登玉山一路包緊緊，路途漫長。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

正妹Summer Lu身材姣好，不但長得漂亮、很會爬山，也是背景殺手。（記者蔡淑媛翻攝自Summer Lu臉書）

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