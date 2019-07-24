壯漢只穿「媽媽牌」雨衣 託警找回失竊愛物

2019-07-24 19:19

〔記者王捷／台南報導〕陳姓男子不喜歡穿雨衣，是因為他身材高大，常會把雨衣扯破，陳母為了不讓兒子雨天淋濕，買了藍底、白點的防水布料，替陳男量身訂做一件「媽媽牌」雨衣，陳男相當珍惜穿了一年多，豈料掛在機車上卻遭竊，陳男向警方報案，他說這件雨衣對他來說是無價，不是一般用完就丟的雨衣，警方得知雨衣來自陳母手中線，調閱多筆監視器畫面，找回「媽媽牌」雨衣。

20日晚間，年約25歲的陳男慌張跑到警所，向警方供稱雨衣遭竊，他下班騎車到附近逛街，趁著雨勢停緩時，將雨衣披在機車龍頭上曬乾，豈料逛完街回來，發現雨衣不見，現在下雨了卻沒得穿。

警員看陳男的打扮，認為陳男不會為了一件雨衣計較，因為附近沒有步行可到的超商能買雨衣，因此詢問陳男是否要借雨衣返家？但陳男拒絕，他寧願淋雨回家也沒關係，不過一定要找回他的雨衣，因為那件雨衣是母親替他親手做的。

陳母向警方說，一般雨衣「罩不住」身高突破180的兒子，讓兒子覺得穿雨衣沒用，東拉西扯還會破，所以寧願趁雨小騎快車冒雨回家，也不想花錢買雨衣，她覺得這樣很危險，為了讓兒子在雨天不用趕，剛好她對裁縫有興趣，所以就自己選防水布，替兒子量身做了一件「媽媽牌」雨衣。

警方得知這件雨衣對陳男的價值，因此立刻展開調查，並鎖定一名穿著雨衣的婦女，警方問婦人，既然她身上有雨衣了，為何還要順手偷走陳男的雨衣？婦人解釋是因為覺得陳男的雨衣很漂亮才偷走，並蒐藏在家中，願意將雨衣歸還，並尋求陳男原諒。

陳男得知破案很高興，跟母親一起到警所拿回雨衣，陳男說，雖然他估計雨衣價值才300多元，但是在他心中是無價，不過陳母在旁邊唸陳男說，光是防水布就不只300元，陳男不懂行情，很感謝警方替兒子找回雨衣。

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