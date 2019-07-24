無「黑戶寶寶」在台數據狀況外？移民署澄清

2019-07-24 17:06

〔記者王冠仁／台北報導〕去年底新任移民署長邱豐光上任後，大力推動清查在台失聯移工，失聯移工數目大幅下降。不過，日前外傳在台失聯移工生下「黑戶寶寶」，移民署卻無相關數據完全狀況外；對此，移民署澄清，目前在台「黑戶寶寶」有734人，移民署也長期幫忙安置。

日前外界批評，當外籍移工在台產子，孩子因沒報戶口成為「非本國籍兒童」，無法享有台灣的醫療、社福、教育等資源，外界還批評移民署無相關數據。

對此移民署澄清，自2007年至今年5月底，生母為失聯移工或不實身分者，屬非本國籍之無依兒少有734人。

移民署解釋，內政部戶政司取得衛生福利部國民健康署傳輸的新生兒出生通報資料，其中父母均為外國籍，或母為外國籍、父不詳之非本國籍新生兒通報資料，由移民署取回。2007年至今年5月底，移民署接收之非本國籍新生兒通報有9302人，經比對及篩濾產婦資料，其中生母為失聯移工或不實身分者計734人。

移民署針對這些非本國籍無依兒少，在協尋生母期間，由社政單位協助安置，並由移民署暫依生母國籍核發外僑居留證，經國內外協尋生母未果，由內政部認定為無國籍後，即可辦理收出養及歸化國籍。

此外，移民署各專勤隊近3年平均每年查處到案的失聯移工，懷孕或攜有幼子，需尋求安置者約200多人。對於這些懷孕或攜有幼子的失聯移工，移民署依法用收容替代處分，並替當事人尋找適當人士或機構具保或繳交保證金，再由專勤隊協助儘速辦妥返國手續。

針對無法自覓安置處所的個案，移民署考量失聯移工生母多數為印尼籍，已協調印尼駐華機構同意提供4個安置處所協助。移民署同時也與勞動部合作，爭取更多資源以協助安置。

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