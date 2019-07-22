移工失聯產子衍生問題 監察院將調查

2019-07-22 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕台灣目前約有70多萬名移工，其中5萬人失聯，這些移工可能生下孩子卻沒報戶口，現今估計這些沒有國籍的「黑戶寶寶」最多達2萬人，恐影響孩童生存權益。監察委員王美玉與王幼玲今（22日）指出，移民署、勞動部與衛福部面對移工失聯及黑戶寶寶的問題，未建立防範機制，將對此進行調查。

部分外籍移工來到台灣後會生下子女，女性移工也可能因遭性侵而懷孕，卻因宗教因素而必須生下孩子，這些孩童可能因生父母失聯或被遣返而沒有報戶口，成為「黑戶寶寶」，難以獲得醫療、社福和教育相關資源，又因他們非本國籍或無國籍的身分，被遺留在台灣的黑戶寶寶辦理戶籍登記、歸化、居留或出養時，也會遇到困難，這些黑戶寶寶和無國籍的孩童，人數估計最多達2萬人。

截至今年5月，台灣約有70萬6千名移工，印尼籍共26萬9633人，佔38%人數最多。駐台北印尼經濟貿易代表處7月15日表示，將會協助印尼籍女性勞工所生育的子女，取得臨時護照並安排隨母親返國，如果印尼籍女性勞工仍留台工作，將協助代為詢問印尼家屬的照顧意願，確保子女返國後獲得最好的照顧。

監察院說明，依據兒童權利公約，外籍移工在台灣生下的孩子，應與其他兒童享有相同的醫療、社福和教育資源。監委王美玉與王幼玲表示，移民署並沒有失聯移工因懷孕遭雇主解約，或擔心被遣返而失聯的人數統計數據，而勞動部和衛福部也沒有對女性移工在台生子衍生出的問題，建立防範機制及配套措施，影響兒童人權，將會對此進行調查。

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