殘忍！沙鹿廚餘桶驚見疑似獼猴遺骸

2019-06-10 22:31

〔記者張軒哲、唐在馨／台中報導〕好殘忍！廚餘桶發現疑似獼猴烹煮過後的殘肢。

今日下午有餵食流浪狗的愛心媽媽在沙鹿區台中港區運動公園附近廚餘桶，發現疑似台灣獼猴烹煮過後遺骸，趕緊通報動保團體。由於顱骨、肢體跟腳掌與猴子骨骸相似，消息傳出後，引起網友撻伐，有人指出是外籍移工所為，市府農業局指出，已派員了解調查中，要先化驗才能確定是否為獼猴。

外籍移工烹煮流浪狗進補事件時有所聞，但今日下午愛心媽媽發現這堆骨骸，一開始以為是流浪狗，最後驚見疑似是猴子骨骸，嚇到趕緊通報保育團體，也引起動保人士震驚，民眾直呼好可怕。

台灣福爾摩沙保護動物協會常務理事傅東森說，倘若真的是台灣獼猴，如此不人道的作法，看了還是相當痛心，雖然台灣獼猴已公告除名正式離開保育類名錄。但依照2014年行政院農委會依據野生動物保育法，第21條的緊急條款內容，僅限於農民在生命財產受到緊急威脅情況下主張正當防衛獵殺野生動物，以保障生命財產作物安全。

有沙鹿網友指出，據傳之前有見過印尼或越南籍移工所為。農業局林務自然保育科指出，會先從外觀檢測化驗才能確定是否為獼猴，但要追查行為人並不容易，台灣獼猴已經是一般類野生動物，若發現殘忍殺害台灣獼猴，請逕洽所在地派出所協助調查。而如獵捕一般類野生動物，將依野生動物保育法第17條處6至30萬元罰鍰。

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