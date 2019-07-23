國安局少校走私菸 官員：從保稅區私運入境最大宗！

2019-07-23 11:39

〔記者巫其倫／台北報導〕總統蔡英文昨天中午結束出訪返抵國門，卻爆出國安局少校吳宗憲等人利用陪同總統出訪，透過國賓特殊通關禮遇，夾帶9800條菸品入境，據傳其中有600條是藏在機艙內，對此，財政部關務署官員表示，國安局官員確定是向華航下訂9200條菸，至於多出的600條菸是否從飛機夾帶入境，或是放置在其他倉庫，目前還在調查當中。

官員表示，夾帶9800條菸的量，通常要海運才會有這麼大量，透過空運通常無法攜帶如此大量，就他了解，應是歷來從保稅區私運出去的最大量。此外，若600條菸確定是夾藏在機艙內入境，也應是從飛機上夾帶入境最多的紀錄。

夾帶9800條香菸共罰489.5萬、躲菸稅逾580萬

另，根據菸酒管理法規定，每名旅客最多可攜帶5條香菸（包含免稅1條，其餘4條要先申報並繳稅），若被查獲未申報，這4條仍要由海關沒入，並加計罰金；若超過5條，超過部分會沒入。

也就是說，國安局少校吳宗憲夾帶9800條香菸（換算共9.8萬包菸），除了1條可免稅之外，由於吳並未申報，其餘的9799條都要沒入，並且每條菸罰500元罰鍰，共罰489.5萬元。若以一包紙菸稅捐59.25元計算，9800條菸所躲掉的菸稅捐超過580萬元。

輸入私菸可判刑3年、併科1千萬以下罰金

另外，財政部關務署官員表示，此次國安局官員夾帶菸品，與一般旅客案例不太一樣，目前關務署正與調查局研議，將此案認定為私運進口，若認定是私運，就要負刑事責任，依菸酒管理法規定，輸入私菸可處3年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、1000萬元以下罰金。

根據海關近年查獲私菸量，2015年僅271.15萬包、2016年211.52萬包，不過菸稅在2017年調漲後，該年度下半年查獲激增，全年達1112.12萬包，去年則有806.73萬包，今年上半年則達到131.39萬包。

關務署表示，國安局官員夾帶的9800條菸品被海關人員全數查扣，目前全數暫時留置台北關私貨倉庫，由於此案是在貨站存放菸品，和一般旅客夾帶菸品入境的案例不一樣，可能有刑事責任，要移送刑事偵辦，另外由於菸品保存期限僅半年，走私菸品最後通常會將菸品銷毀。（12:21更新）

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