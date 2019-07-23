傳走私免稅菸積習已久 退休特勤：馬英九「久安專案」約4000條

2019-07-23 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕國安局少校吳宗憲等人利用總統外交出訪之便，企圖走私近萬條免稅菸入境，引起社會譁然，外界懷疑此事件並非個案，是否為國安局內部長久以來的陋習，有待釐清。媒體報導，有國安局退休特勤人員透露，這種行為由來已久，以總統馬英九任內最後一次出訪「久安專案」為例，歷來專案團購的免稅菸品至少都有4000條起跳。

蔡英文總統22日出訪返國，隨行的國安局少校吳宗憲，涉嫌事先購買9800條免稅菸品存放在華膳空廚，企圖利用通關禮遇挾帶私菸出關，不料遭調查局、海關人員查獲。總統蔡英文知悉深感震怒，下令嚴辦相關人員，國安局長彭勝竹請辭獲准，總統府侍衛長張捷自請處分並予以調職。

《ETtoday新聞雲》報導，有消息人士坦言，國安局這種藉由總統出訪之便，大量訂購免稅商品的陋習，其實早已行之有年，一直以來被當成內部人士的「福利」，此事件中心的吳宗憲，其實只是揪團代訂的菜鳥。

報導也引述一名不具名資深退休特勤說法，指隨行人員利用元首在內的長官出訪超買免稅菸酒，幾任總統下來，幾乎成為標準作業，而以馬英九任內最後一次出訪「久安專案」為例，歷來專案這些團購的免稅菸品隨便都有4000條起跳。

該官員也強調，這是長久以來制度的漏洞，要檢討的應該是這將近20年來，為什麼可以這樣下單、航空公司為什麼願意接單等問題。

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